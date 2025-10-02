È nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 ottobre che la Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata dall’esercito israeliano. L’operazione, avvenuta a circa 70 miglia nautiche dalla costa della Striscia, si è trasformata in una lunga notte di tensione e abbordaggi, con le navi israeliane che hanno usato idranti e manovre di blocco per fermare i convogli civili. Leggi anche: Flotilla, l’eurodeputata Benedetta Scuderi: “Israele mi ha catturato. È ora di bloccare tutto sul serio” A bordo delle imbarcazioni c’erano anche attivisti italiani, almeno una trentina, tra cui il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, presente sulla barca Otaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Flotilla, cosa succede ora agli italiani fermati. La Farnesina: “Avranno due alternative”