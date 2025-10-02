Nel tardo pomeriggio di ieri, primo ottobre, le barche della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza sono state illegalmente intercettate da Israele a circa 70 miglia dalla Striscia. Tra idranti e abbordaggi, l’operazione dell’esercito israeliano è proseguita per tutta la notte ed è ancora in corso. Gli attivisti italiani già fermati sono almeno 30: tra loro c’è anche l’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, a bordo della barca Otaria. Che cosa succede ora? C’è una prima certezza: gli italiani, come gli altri membri degli equipaggi intercettati, vengono portati nel porto di Ashdod, uno dei due principali porti mercantili di Israele, che si trova circa 40 km a nord dalla Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Flotilla, cosa succede ora agli attivisti italiani fermati: il trasferimento ad Ashdod e l'ipotesi espulsione. La Farnesina: "Avranno due alternative"