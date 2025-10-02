Flotilla cosa succede ora agli attivisti italiani fermati | il trasferimento ad Ashdod e l’ipotesi espulsione La Farnesina | Avranno due alternative

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, primo ottobre, le barche della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza sono state illegalmente intercettate da Israele a circa 70 miglia dalla Striscia. Tra idranti e abbordaggi, l’operazione dell’esercito israeliano è proseguita per tutta la notte ed è ancora in corso. Gli attivisti italiani già fermati sono almeno 30: tra loro c’è anche l’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, a bordo della barca Otaria. Che cosa succede ora? C’è una prima certezza: gli italiani, come gli altri membri degli equipaggi intercettati, vengono portati nel porto di Ashdod, uno dei due principali porti mercantili di Israele, che si trova circa 40 km a nord dalla Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

flotilla cosa succede ora agli attivisti italiani fermati il trasferimento ad ashdod e l8217ipotesi espulsione la farnesina avranno due alternative

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, cosa succede ora agli attivisti italiani fermati: il trasferimento ad Ashdod e l’ipotesi espulsione. La Farnesina: “Avranno due alternative”

In questa notizia si parla di: flotilla - cosa

La Freedom Flotilla ci riprova, la nave umanitaria Handala è vicino Gaza: l’esercito israeliano si prepara a intercettarla. Cosa sta succedendo

Freedom Flotilla, cosa succede alla Handala verso Gaza e chi c’era a bordo

Cos’è la Global Sumud Flotilla che navigherà verso Gaza, quando parte e cosa può succedere

flotilla cosa succede agliFlotilla, cosa succede agli italiani arrestati? Trasferiti e detenuti ad Ashdod, poi avranno due alternative: ecco quali - Cosa accadrà agli italiani fermati dalle autorità israeliane a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla? Lo riporta msn.com

flotilla cosa succede agliFlotilla, cosa accadrà agli italiani? Trasferiti ad Ashdod, poi potranno scegliere fra due alternative: ecco quali - Cosa accadrà agli italiani fermati dalle autorità israeliane a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla? Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Cosa Succede Agli