Flotilla corteo di 300 persone in piazza Cavour Sale la protesta | Blocchiamo tutto

ANCONA - Un corteo di oltre 300 persone è partito nel tardo pomeriggio di oggi da piazza Cavour ad Ancona, dirigendosi poi sotto il palazzo dell'Assemblea legislativa della Regione Marche in piazza Cavour e poi sotto il palazzo Comune. I manifestanti proPal e a sostegno della Global Sumud. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: flotilla - corteo

Flotilla fermata, la protesta nelle piazze italiane: a Livorno bloccato un traghetto, poi in centinaia al corteo | VIDEO

Lacrimogeni contro manifestanti in stazione durante il corteo per la Flotilla | VIDEO

La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla

Via Marina paralizzata a causa del corteo Pro Flotilla partito da piazza del Carmine. #propal #flotilla #palestina #proteste #ilmattino - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, in diecimila in corteo a Torino https://lastampa.it/torino/2025/10/02/video/flotilla_in_diecimila_in_corteo_a_torino-15334766/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Oltre 300 persone in piazza Mazzini, poi corteo fino al San Maurizio - In marcia verso l’ospedale di Bolzano: annunciato alle 21 un flashmob con torce elettriche, lampade e luci per “illuminare simbolicamente la notte di Gaza” ... Riporta altoadige.it

Civitavecchia, corteo pro Flotilla e Gaza verso il porto: varchi chiusi - CIVITAVECCHIA – È in corso una manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla e di Gaza, nata in forma spontanea dopo i fatti di ieri. Secondo civonline.it