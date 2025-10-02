Il 30 settembre è partita la mobilitazione in varie città italiane dopo l’abbordaggio israeliano alla Flotilla. A Roma migliaia di attivisti si sono radunati in Piazza dei Cinquecento, dando vita a un corteo verso i palazzi del potere. La polizia ha bloccato gli ingressi alla stazione Termini e limitato l’accesso a Piazza Montecitorio, fermando i manifestanti a Piazza Barberini. Gli attivisti hanno chiesto le dimissioni della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Flotilla, cortei e proteste in solidarietà in tutta Italia