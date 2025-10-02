Flotilla Conte scatenato contro il governo alla Camera | Codardi i libri di storia vi condanneranno
È stato un intervento dai toni durissimi quello pronunciato da Giuseppe Conte ieri in Aula della Camera, che ha acceso immediatamente il dibattito politico sulla gestione italiana della crisi in Gaza e sul ruolo del governo nei confronti di Israele e degli Stati Uniti. Il leader del M5s non ha risparmiato critiche alla maggioranza, definendo la politica estera italiana “ desolante ” e denunciando quella che ha definito una “ sudditanza nei confronti di Washington ”. Leggi anche: Flotilla, l’eurodeputata Benedetta Scuderi: “Israele mi ha catturato. È ora di bloccare tutto sul serio” Conte ha posto l’accento sul cosiddetto blocco navale illegale imposto da Israele alla Striscia di Gaza, definendo l’ assedio criminale e sottolineando come la situazione abbia prodotto conseguenze gravi sulla popolazione, dalla carestia alla violazione dei diritti fondamentali, fino a parlare di un possibile genocidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: flotilla - conte
Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video
Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”
Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza
Il "sonno" di Conte. Sfuma il piano del Movimento 5 stelle di passare una nottata in Aula a fianco della Flotilla. Il leader dei pentastellati resta il più sveglio a parole sulla guerra, ma la protesta svanisce in dirette e post - X Vai su X
Conte alla manifestazione ProPal di Cosenza: invia alla Flotilla un selfie con Tridico e gli studenti calabresi - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Conte scatenato contro il governo alla Camera: “Codardi, i libri di storia vi condanneranno” - È stato un intervento dai toni durissimi quello pronunciato da Giuseppe Conte ieri in Aula della Camera, che ha acceso immediatamente il dibattito ... Segnala thesocialpost.it
Gaza, Conte contro Meloni e il governo: “I libri di storia vi condanneranno. Flotilla? Salva l’onore dell’Italia” - “Desolante, è un quadro di politica estera che conferma le ottime relazioni che ha l’Italia con il governo israeliano: nessuna misura concreta contro genocidio in corso, sudditanza nei confronti di Wa ... Da ilfattoquotidiano.it