È stato un intervento dai toni durissimi quello pronunciato da Giuseppe Conte ieri in Aula della Camera, che ha acceso immediatamente il dibattito politico sulla gestione italiana della crisi in Gaza e sul ruolo del governo nei confronti di Israele e degli Stati Uniti. Il leader del M5s non ha risparmiato critiche alla maggioranza, definendo la politica estera italiana “ desolante ” e denunciando quella che ha definito una “ sudditanza nei confronti di Washington ”. Leggi anche: Flotilla, l’eurodeputata Benedetta Scuderi: “Israele mi ha catturato. È ora di bloccare tutto sul serio” Conte ha posto l’accento sul cosiddetto blocco navale illegale imposto da Israele alla Striscia di Gaza, definendo l’ assedio criminale e sottolineando come la situazione abbia prodotto conseguenze gravi sulla popolazione, dalla carestia alla violazione dei diritti fondamentali, fino a parlare di un possibile genocidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Flotilla, Conte scatenato contro il governo alla Camera: "Codardi, i libri di storia vi condanneranno"