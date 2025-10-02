Flotilla Conte | ridicolo l' appello di Meloni all' unità

Quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 ott. (askanews) - "Meloni ha parlato dei disagi degli scioperi, ma non si pone il problema di chi ha la responsabilità di queste manifestazioni, del fatto che nei libri di storia queste manifestazioni ci salveranno l'onore? Per queste ragioni il vostro appello all'unità suona ridicolo". Così il presidente M5s Giuseppe Conte, in aula alla Camera, dopo le dichiarazioni da Copenaghen della premier Meloni in merito all'abbordaggio della Flotilla e sullo sciopero indetto per domani. E sull'appello all'unità fatto dalla premier sulla proposta di pace di Trump, Conte ha aggiunto: "Ci sono dei punti che non vanno assolutamente bene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

