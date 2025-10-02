Flotilla Conte | ridicolo l' appello di Meloni all' unità
Roma, 2 ott. (askanews) - "Meloni ha parlato dei disagi degli scioperi, ma non si pone il problema di chi ha la responsabilità di queste manifestazioni, del fatto che nei libri di storia queste manifestazioni ci salveranno l'onore? Per queste ragioni il vostro appello all'unità suona ridicolo". Così il presidente M5s Giuseppe Conte, in aula alla Camera, dopo le dichiarazioni da Copenaghen della premier Meloni in merito all'abbordaggio della Flotilla e sullo sciopero indetto per domani. E sull'appello all'unità fatto dalla premier sulla proposta di pace di Trump, Conte ha aggiunto: "Ci sono dei punti che non vanno assolutamente bene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: flotilla - conte
Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video
Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”
Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza
Il "sonno" di Conte. Sfuma il piano del Movimento 5 stelle di passare una nottata in Aula a fianco della Flotilla. Il leader dei pentastellati resta il più sveglio a parole sulla guerra, ma la protesta svanisce in dirette e post - X Vai su X
POLITICA | Conte domani in Aula per l’intervento di Tajani sulla Flotilla, annullati gli impegni in Calabria. Aggiornamenti attesi - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Conte: ridicolo l’appello di Meloni a unità - (askanews) – “Meloni ha parlato dei disagi degli scioperi, ma non si pone il probema di chi ha la responsabilità di queste manifestazioni, del fatto che nei libri di storia queste manif ... Come scrive askanews.it
Flotilla, Conte al governo: “Ci portate dalla parte sbagliata della storia”. Schlein: “Da Netanyahu un atto di pirateria” - “La relazione del ministro Tajani è desolante e il quadro di politica estera del governo conferma le ottime relazioni con Israele, considerato un prezioso alleato. Da ilfattoquotidiano.it