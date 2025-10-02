Flotilla Conte | ridicolo l’appello di Meloni a unità
Milano, 2 ott. (askanews) – “Meloni ha parlato dei disagi degli scioperi, ma non si pone il probema di chi ha la responsabilità di queste manifestazioni, del fatto che nei libri di storia queste manifestazioni ci salveranno l’onore? Per queste ragioni il vostro appello all’unità suona ridicolo”. Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe COnte, in aula alla CAmera. “Meloni ha definito i cittadini della Flotilla irresponsabili, si è intestata una trattativa miseramente fallita, li ha accusati di sabotare il processo di pace e ha detto perfino che sono indifferenti alle sofferenze palestinesi. Ma i principi del diritto internazionali sono scritti: il blocco navale è illegale, come è criminale l’assedio su Gaza che i cittadini della Flotilla volevano rompere”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: flotilla - conte
Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video
Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”
Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza
Il "sonno" di Conte. Sfuma il piano del Movimento 5 stelle di passare una nottata in Aula a fianco della Flotilla. Il leader dei pentastellati resta il più sveglio a parole sulla guerra, ma la protesta svanisce in dirette e post - X Vai su X
POLITICA | Conte domani in Aula per l’intervento di Tajani sulla Flotilla, annullati gli impegni in Calabria. Aggiornamenti attesi - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Conte “Meloni la insulta ma dovrebbe difenderla” - ROMA (ITALPRESS) – “Poco fa, insieme a un migliaio di studenti universitari, abbiamo mandato un messaggio di affetto e sostegno alla Flotilla e al nostro Marco Croatti, diretti a Gaza per schierarsi p ... Secondo reggiotv.it
Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video - La polizia israeliana ha arrestato sei persone durante una protesta di sinistra fuori dagli studi di un importante telegiornale a Neve Ilan, vicino a Gerusalemme, ... Come scrive ilfattoquotidiano.it