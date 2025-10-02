Flotilla Conte | ridicolo l’appello di Meloni a unità

Ildenaro.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 2 ott. (askanews) – “Meloni ha parlato dei disagi degli scioperi, ma non si pone il probema di chi ha la responsabilità di queste manifestazioni, del fatto che nei libri di storia queste manifestazioni ci salveranno l’onore? Per queste ragioni il vostro appello all’unità suona ridicolo”. Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe COnte, in aula alla CAmera. “Meloni ha definito i cittadini della Flotilla irresponsabili, si è intestata una trattativa miseramente fallita, li ha accusati di sabotare il processo di pace e ha detto perfino che sono indifferenti alle sofferenze palestinesi. Ma i principi del diritto internazionali sono scritti: il blocco navale è illegale, come è criminale l’assedio su Gaza che i cittadini della Flotilla volevano rompere”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - conte

Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video

Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”

Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza

flotilla conte ridicolo l8217appelloFlotilla, Conte “Meloni la insulta ma dovrebbe difenderla” - ROMA (ITALPRESS) – “Poco fa, insieme a un migliaio di studenti universitari, abbiamo mandato un messaggio di affetto e sostegno alla Flotilla e al nostro Marco Croatti, diretti a Gaza per schierarsi p ... Secondo reggiotv.it

Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video - La polizia israeliana ha arrestato sei persone durante una protesta di sinistra fuori dagli studi di un importante telegiornale a Neve Ilan, vicino a Gerusalemme, ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Conte Ridicolo L8217appello