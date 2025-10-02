Flotilla Conte | Politica estera del governo disonorevole e sconcia Azione firma la risoluzione del centrodestra

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Conte: “Politica estera del governo disonorevole e sconcia”. Azione firma la risoluzione del centrodestra

In questa notizia si parla di: flotilla - conte

Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video

Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”

Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza

Il "sonno" di Conte. Sfuma il piano del Movimento 5 stelle di passare una nottata in Aula a fianco della Flotilla. Il leader dei pentastellati resta il più sveglio a parole sulla guerra, ma la protesta svanisce in dirette e post - X Vai su X

STOP AL TOUR | Il caso Flotilla fattore anche in vista delle Regionali, Conte sospende la campagna in Calabria https://gazzettadelsud.it/?p=2108081 - facebook.com Vai su Facebook

Abbordaggio Flotilla, Israele intercetta 40 imbarcazioni, 2 in navigazione verso Gaza: proteste in tutta Italia, le news in diretta - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Segnala fanpage.it

Flotilla, 22 italiani fermati. Meloni: "Al lavoro per riportarli a casa". Tajani: "Sono in buone condizioni" - Il ministro degli Esteri: "Operazioni di abbordaggio sono state pacifiche e senza violenza: si concluderanno oggi. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive