Flotilla Conte | Blocco navale israeliano illegale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “La Convenzione di Ginevra, il Manuale di Sanremo sono tutti univoci: quel blocco navale e assolutamente illegale, come è criminale l'assedio su Gaza, che quei cittadini della Flotilla volevano rompere.” Così il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante il suo intervento alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video

Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”

Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza

