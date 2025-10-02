Flotilla Conte | Blocco navale israeliano illegale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “La Convenzione di Ginevra, il Manuale di Sanremo sono tutti univoci: quel blocco navale e assolutamente illegale, come è criminale l'assedio su Gaza, che quei cittadini della Flotilla volevano rompere.” Così il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante il suo intervento alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

