Flotilla chi sono i pugliesi a bordo? Il racconto | Non ci fermeremo

Quotidianodipuglia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancavano circa 70 miglia alle acque territoriali di Gaza alle 43 imbarcazioni della Sumud Flotilla quando Israele ha dato il via all?abbordaggio. Una ventina di imbarcazioni non. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

flotilla chi sono i pugliesi a bordo il racconto non ci fermeremo

© Quotidianodipuglia.it - Flotilla, chi sono i pugliesi a bordo? Il racconto: «Non ci fermeremo»

In questa notizia si parla di: flotilla - sono

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a  47  miglia da Gaza»

Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video

Arrestato l’equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla diretta a Gaza: ci sono anche due attivisti italiani

flotilla sono pugliesi bordoFlotilla, 30 barche ancora in mare verso Gaza. Gli attivisti: «Siamo a 46 miglia di distanza», cosa sta succedendo - «Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina ... ilmattino.it scrive

Flotilla, arrivato l'alt di Israele e iniziato l'abbordaggio: «La barca Alma risulta isolata». Tensione a bordo - Lo fanno sapere gli attivisti della Flotilla secondo cui l'intercettazione «è iniziata dalla barca Alma che risulta isolata». Si legge su quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Sono Pugliesi Bordo