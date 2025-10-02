Flotilla chi sono i pugliesi a bordo? Il racconto | Non ci fermeremo
Mancavano circa 70 miglia alle acque territoriali di Gaza alle 43 imbarcazioni della Sumud Flotilla quando Israele ha dato il via all?abbordaggio. Una ventina di imbarcazioni non.
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»
Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video
Arrestato l’equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla diretta a Gaza: ci sono anche due attivisti italiani
Flotilla, le notizie in diretta | «Sono qui, sono qui, in corso l'abbordaggio. Le forze israeliane sulle navi». Tutti gli attivisti della Flotilla verranno arrestati e poi espulsi
Anche Torino si mobilita a sostegno della Global Sumud Flotilla nelle ore dell'abbordaggio da parte di Israele. Nelle strade del centro si sono radunate centinaia di persone tra sindacati, associazioni, studenti, collettivi.
Flotilla, 30 barche ancora in mare verso Gaza. Gli attivisti: «Siamo a 46 miglia di distanza», cosa sta succedendo - «Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina ...
Flotilla, arrivato l'alt di Israele e iniziato l'abbordaggio: «La barca Alma risulta isolata». Tensione a bordo - Lo fanno sapere gli attivisti della Flotilla secondo cui l'intercettazione «è iniziata dalla barca Alma che risulta isolata».