Flotilla | chi sono i lombardi sulle imbarcazioni abbordate da Israele

Milano, 2 ottobre 2025 – Sono cinque gli attivisti lombardi a bordo delle imbarcazioni che compongo la Global Sumud Flotilla, salpata a fine agosto da diversi porti d’Europa e abbordata ieri dalle forze israeliane mentre si trovava in acque internazionali, diretta a Gaza. I partecipanti all’iniziativa solidale sono stati arrestati dopo l’arrembaggio delle navi della Marina Militare di Tel Aviv. Fra i i lombardi ci sono il presidente di Arci Maso Notarianni, il consigliere regionale del Pd Paolo Romano, la capomissione Margherita Cioppi e il bergamasco Dario Crippa, figlio dell’assessore comunale a Palazzo Frizzoni Tiziana Marchesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

