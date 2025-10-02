Bologna, 2 ottobre 2025 – Sara Masi era insieme a Irene Soldati sulla Aurora, una delle prime imbarcazioni della Flotilla a essere intercettate dalla Marina israeliana. Sara Masi ha 39 anni ed è di Casalecchio, Irene Soldati ne ha 40 anni: sono partite entrambe tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla e nei vari cambi di equipaggio alla fine si sono ritrovate insieme. E insieme sono stato state prelevate dalla Marina israeliana. Un altro bolognese (anche se è ufficialmente nato a Casablanca) che compare nella lista dei fermati è Yassine Lafram, presidente nazionale dell’ Ucoii (l’Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia) e guida degli islamici di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, chi sono i 3 bolognesi fermati da Israele