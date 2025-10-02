Flotilla chi sono gli italiani bloccati e cosa gli succederà
(Adnkronos) – Sono 19 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate da Israele, mentre 23 proseguono la navigazione verso Gaza. Le navi intercettate sono: Adara, All Inn (Khan Yunis) con un italiano a bordo (Pietro Queirolo Palmas), Alma con due italiani a bordo (Antonio La Piccirilla e Simone Zambrin), Aurora con 5 italiani (Sara Masi,
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»
Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video
Arrestato l’equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla diretta a Gaza: ci sono anche due attivisti italiani
Flotilla, le notizie in diretta | «Sono qui, sono qui, in corso l'abbordaggio. Le forze israeliane sulle navi». Tutti gli attivisti della Flotilla verranno arrestati e poi espulsi di Paolo Foschi e Redazione Online
Le barche della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza sono state fermate da Israele a circa 70 miglia dalla Striscia Cosa succede adesso agli italiani che si trovano a bordo delle barche: https://fanpa.ge/tKapV
Flotilla, nessun aiuto economico per il rimpatrio degli italiani: la posizione del governo Meloni - Flotilla verso Gaza, italiani bloccati da Israele: la Farnesina garantisce assistenza legale e sicurezza, ma i voli di ritorno restano a carico degli attivisti.
Flotilla: Karekau he awhina putea mo te whakahoki mai i nga Itariana: te tuunga o te kawanatanga o Meloni - Flotilla verso Gaza, italiani bloccati da Israele: la Farnesina garantisce assistenza legale e sicurezza, ma i voli di ritorno restano a carico degli attivisti. Lo riporta notizie.it