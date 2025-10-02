Flotilla chi sono gli italiani arrestati dall’Idf | tutti i nomi
Tra mercoledì sera e giovedì mattina la Marina israeliana ha intercettato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che erano dirette verso Gaza con l’obiettivo di aprire un corridoio umanitario permanente. Le navi sono state fermate e gli equipaggi scortati al porto di Ashdod, in Israele. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, intervenendo in Senato, ha precisato che gli italiani a bordo sono 40. Gli italiani della Flotilla fermati da Israele. Sul sito dell’organizzazione compaiono i nomi di alcuni partecipanti italiani e le imbarcazioni su cui si trovavano. Lorenzo D’Agostino ( Hio ), Adriano Veneziani, Alessandro Mantovani, Cesare Tofani, Dario Crippa, Giorgio Patti, Manuel Pietrangeli ( Otaria ), Pietro Queirolo Palmas, Antonio La Piccirella, Simone Zambrin ( All Inn ), Nicola Calabresella ( Sirius ), Barbara Schiavulli, l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, il senatore del M5s Marco Croatti, Carlo Alberto Biasoli, Josè Nivoi ( Morgana ), Federico Frasca, Gonzalo Di Pretoro, Irene Soldati, Marco Orefice, Sara Masi ( Aurora ), l’eurodeputata del Pd Annalisa Corrado, il deputato del Pd Arturo Scotto, Margherita Cioppi, Michele Saponara, Paolo Romano, Saverio Tommasi, Maso Notarianni ( Karma ), Andrea Sebastiano Tribulato ( Jannot III ), Fabrizio De Luca, Paolo De Montis, Ruggero Zeni, Silvia Severini ( Seulle ). 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: flotilla - sono
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»
Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video
Arrestato l’equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla diretta a Gaza: ci sono anche due attivisti italiani
#Israele intercetta la #Flotilla. Quasi 400 attivisti fermati, almeno 22 sono italiani. 2 imbarcazioni sarebbero ancora in navigazione verso #Gaza. Al #Tg2Rai ore 13,00 #2ottobre Vai su Facebook
"La situazione #Flotilla è complessa. Si pensava che le operazioni israeliane si sarebbero concluse entro mezzanotte ma sono ancora in corso. Oltre 20 imbarcazioni stanno ancora procedendo" @vitale_f ? #nonstopnews LIVE Link in bio - X Vai su X
Flotilla, attivisti saranno portati nel carcere di Ketziot. Dalla Turchia partono altre 45 navi. Tajani: «40 italiani arrestati» - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ... Da ilmessaggero.it
Italiani della Flotilla arrestati, ci sono anche due fiorentini - Tutti gli occhi sul Mediterraneo” Margherita Cioppi e il giornalista Saverio Tommasi ... Lo riporta msn.com