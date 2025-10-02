Flotilla chi sono gli italiani arrestati dall’Idf | tutti i nomi 

Tra mercoledì sera e giovedì mattina la Marina israeliana ha intercettato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che erano dirette verso Gaza con l’obiettivo di aprire un corridoio umanitario permanente. Le navi sono state fermate e gli equipaggi scortati al porto di Ashdod, in Israele. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, intervenendo in Senato, ha precisato che gli italiani a bordo sono 40. Gli italiani della Flotilla fermati da Israele. Sul sito dell’organizzazione compaiono i nomi di alcuni partecipanti italiani e le imbarcazioni su cui si trovavano. Lorenzo D’Agostino ( Hio ), Adriano Veneziani, Alessandro Mantovani, Cesare Tofani, Dario Crippa, Giorgio Patti, Manuel Pietrangeli ( Otaria ), Pietro Queirolo Palmas, Antonio La Piccirella, Simone Zambrin ( All Inn ), Nicola Calabresella ( Sirius ), Barbara Schiavulli, l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, il senatore del M5s Marco Croatti, Carlo Alberto Biasoli, Josè Nivoi ( Morgana ), Federico Frasca, Gonzalo Di Pretoro, Irene Soldati, Marco Orefice, Sara Masi ( Aurora ), l’eurodeputata del Pd Annalisa Corrado, il deputato del Pd Arturo Scotto, Margherita Cioppi, Michele Saponara, Paolo Romano, Saverio Tommasi, Maso Notarianni ( Karma ), Andrea Sebastiano Tribulato ( Jannot III ), Fabrizio De Luca, Paolo De Montis, Ruggero Zeni, Silvia Severini ( Seulle ). 🔗 Leggi su Lettera43.it

