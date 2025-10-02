Flotilla chi sono e come stanno gli attivisti italiani fermati Cosa succede ora | il carcere famoso per i pestaggi poi il rimpatrio o l' espulsione coatta

Sono 40, per il momento, gli italiani fermati dalle autorità isrealiane che hanno abbordato e preso il controllo di 40 delle 47 barche della Global Sumud Flotilla. Ma il. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Flotilla, chi sono e come stanno gli attivisti italiani fermati. Cosa succede ora: il carcere (famoso per i pestaggi) poi il rimpatrio o l'espulsione coatta

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»

Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video

Arrestato l’equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla diretta a Gaza: ci sono anche due attivisti italiani

