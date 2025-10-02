Flotilla | Cgil proclama sciopero generale per venerdì 3 ottobre Manifestazioni a Firenze e in tutti i capoluoghi della Toscana

La Cgil annuncia, in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì, 3 ottobre, ai sensi dell’art.2, comma 7, della legge n.14690. Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil “saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore” L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Flotilla: Cgil proclama sciopero generale per venerdì 3 ottobre. Manifestazioni a Firenze e in tutti i capoluoghi della Toscana

