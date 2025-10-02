Flotilla Cgil e Usb proclamano sciopero generale il 3 ottobre Scontro Meloni-Landini

Con le operazioni di abbordaggio ( LA DIRETTA ) da parte di Israele alle barche della missione umanitaria, che si stavano avvicinando sempre più alla Striscia di Gaza, è salita ancor di più l’attenzione per le mobilitazioni pro-Flotilla nelle città italiane. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil, ma il ministro dei Trasporti replica: "La motivazione non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

