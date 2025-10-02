Flotilla catturata l' eurodeputata di Agropoli | l' appello a bloccare tutto Le iniziative anche a Salerno

Salerno si ferma per Gaza, in difesa della Global Sumud Flotilla. Oggi, 2 ottobre, alle 17 previsto un presidio dinanzi alla Prefettura organizzato da Cgil, Auser e Memoria in Movimento. Domani, 3 ottobre, in tanti aderiranno allo sciopero generale indetto dalla Cgil e altre organizzazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Nel video dalla telecamera della nave l'abbordaggio e la presa dell'imbarcazione All In, della Global Sumud Flotilla.

Abbordate alcune imbarcazioni della Global Sumud #Flotilla dalle navi militari israeliane. Arrestata #GretaThumberg.

"Israele mi ha catturato. Blocchiamo tutto sul serio". L'appello di Benedetta Scuderi, eurodeputata di Agropoli, dalla Flotilla - Benedetta Scuderi, la deputata di Avs originaria di Agropoli e che si trova su una delle imbarcazioni della Flotilla ha affidato il suo ultimo messaggio ai social

Benedetta Scuderi, l'eurodeputata sulla Flotilla: "Israele mi ha catturato. È ora di bloccare tutto sul serio" - È l'appello che lancia ai suoi follower Benedetta Scuderi, eurodeputata dei Verdi, prima di essere intercettata dall'esercito israeliano a bordo della nave Morgana