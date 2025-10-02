Flotilla Calenda | Governo ha fatto quel che doveva ma ha forzato i toni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Il Governo ha fatto quello che doveva, ha mandato per primo una nave, ha dato disponibilità per trasferire gli aiuti. Avete fatto quello che dovevate e allora perché poi nelle dichiarazioni essere così violenti?” Così il Segretario di Azione, Carlo Calenda, durante il suo intervento in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

