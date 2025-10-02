Flotilla Bonelli a Tajani | Perché non condanna l’atto di pirateria dell’esercito israeliano? Applaudiamo l’Italia che si indigna
“Perché Giorgia Meloni usa parole così forti contro Flotilla e non contro Netanyahu?”, “noi siamo orgogliosi di questa indignazione che cresce nel paese”. Lo ha detto per Avs Angelo Bonelli, nell’Aula della Camera, dopo le comunicazioni del ministro Tajani. Secondo Bonelli “non possiamo votare a favore del piano di Trump perché non è di pace ma una tregua. Anche la tregua ha un suo valore perché ferma le bombe ma non è pace perché il piano di Trump colonizza la Palestina, emargina Onu e palestinesi, non prevede il ritiro dei coloni dalla Cisgiordania, non dice chi pagherà i danni. Devono essere i palestinesi a decidere il loro futuro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - bonelli
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Aerei israeliani a Sigonella, Bonelli attacca: “Spiano la Flotilla? Governo riferisca”
La denuncia di Bonelli: «Aereo militare israeliano a Sigonella, spia la Flotilla»
Gaza, #Fratoianni e #Bonelli lasciano la campagna elettorale in Calabria e rientrano a Roma per #Flotilla https://calabriadirettanews.com/2025/10/01/gaza-fratoianni-e-bonelli-lasciano-la-campagna-elettorale-in-calabria-e-rientrano-a-roma-per-flotilla/… via @ - X Vai su X
È la X Flotilla Hamas. Aveva ragione il Tempo: i documenti che lo provano Da Meloni a Bonelli tutta la politica sull’aereo più pazzo del mondo Sette romani su dieci contro Gualtieri. La vita dopo il Covid non è migliorata La prima pagina Siamo in edi - facebook.com Vai su Facebook
Attacco con drone alla Flotilla, Tajani: “Indagini tunisine, Italia non può agire” - Sull’attacco con drone che nella notte tra lunedì e martedì ha colpito una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, denunciato dagli organizzatori, è intervenuto anche il vicepremier e ministro ... Scrive tg24.sky.it
Attacco contro la Flotilla, Pd-M5s-Avs chiedono a Meloni di fare chiarezza, Tajani: “Non tocca a noi fare indagini” - M5s e Avs hanno chiesto a Meloni di chiarire in Aula la posizione del governo, dopo l’attacco subito in Tunisia dalla Global Sumud Flotilla, colpita ieri notte da un drone. Secondo fanpage.it