Flotilla bloccata studenti occupano l' Università del Salento A Bari proteste nelle aule
Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per oggi dopo il blocco della Global Sumud Flotilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di Israele.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»
Flotilla, il video dell’ultimatum di Israele prima dell’abbordaggio: “State entrando in una zona bloccata, cambiate rotta” https://tg.la7.it/esteri/global-flotilla-marina-israele-ultimatum-abbordaggio-video-01-10-2025-245219… - X Vai su X
HANNO INTERCETTATO LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA, A NAPOLI BLOCCATA LA STAZIONE CENTRALE - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla bloccata, proteste anche presso l'Unisalento: Studium 3 occupato - In risposta al blocco della Global Sumud Flotilla, fermata a circa 70 miglia dalle coste di Gaza dalla Marina israeliana, sono state annunciate numerose manifestazioni a Bari, Lecce e Brindisi. Scrive leccesette.it
Proteste in tutta Italia, a Milano occupata la Statale, a Torino i licei. Domani sciopero generale - «La facoltà di Lettere è bloccata», scrivono gli studenti davanti alla facoltà a La Sapienza ... Segnala lastampa.it