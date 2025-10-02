Flotilla bloccata studenti occupano l' Università del Salento A Bari proteste nelle aule

Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per oggi dopo il blocco della Global Sumud Flotilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di Israele.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

In risposta al blocco della Global Sumud Flotilla, fermata a circa 70 miglia dalle coste di Gaza dalla Marina israeliana, sono state annunciate numerose manifestazioni a Bari, Lecce e Brindisi.

«La facoltà di Lettere è bloccata», scrivono gli studenti davanti alla facoltà a La Sapienza

