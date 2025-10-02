Flotilla bloccata prima di Gaza tuona Teheran | Atto di terrorismo
L’Iran ha contestato l’intervento della marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla, descrivendolo come «un atto di terrorismo» che viola il diritto internazionale. Secondo quanto riferisce Irna, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha definito l'intervento di Israele come «una chiara violazione dei principi internazionali» e «un atto di terrorismo», elogiando. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: flotilla - bloccata
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»
Local Team. . Bloccata la Flotilla, tensione a Roma: lancio di bottiglie contro la polizia - facebook.com Vai su Facebook
Bloccata la Global Sumud Flotilla, oltre 500 persone in corteo spontaneo a Padova https://ift.tt/LTmnAla https://ift.tt/7FJEk9X - X Vai su X
Flotilla, finora 20 imbarcazioni intercettate da Israele. Le altre 22 proseguono verso Gaza - La prima barca ad essere fermata dall’esercito israeliano è stata la Alma, dove a bordo si trovano Greta Thunberg e Ada Colau. Da editorialedomani.it
Flotilla bloccata prima di Gaza, tuona Teheran: “Atto di terrorismo” - L’Iran ha contestato l’intervento della marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla , descrivendolo come «un atto di terrorismo» che viola il ... Lo riporta msn.com