Flotilla bloccata manifestazione anche a Frosinone Sciopero generale il 3 ottobre | trasporti e scuola a rischio
La missione umanitaria “Global Sumud Flotilla” (GSF), composta da decine di imbarcazioni con a bordo attivisti, volontari, parlamentari e operatori umanitari, è al centro di una controversia internazionale dopo il suo abbordaggio da parte delle forze israeliane in acque internazionali mentre. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»
HANNO INTERCETTATO LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA, A NAPOLI BLOCCATA LA STAZIONE CENTRALE
Bloccata la Global Sumud Flotilla, oltre 500 persone in corteo spontaneo a Padova
Manifestazioni in Toscana e alla Spezia per la Flotilla. La diretta dalle piazze - A Pisa bloccata la stazione dei treni con l'invasione dei binari da parte dei Pro Pal.
Flotilla, la manifestazione a Venezia. I centri sociali: «Blocchiamo il Ponte della Libertà» - Il centro sociale Rivolta di Marghera ha annunciato una manifestazione volta a bloccare il Ponte