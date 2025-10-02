Flotilla bloccata in centinaia in piazza a Viterbo | A fianco della resistenza palestinese | VIDEO e FOTO

Tutto è partito da un messaggio che ha cominciato a girare sui social e nei gruppi Whatsapp poco dopo le 20 di ieri, primo ottobre: “Stanno arrestando gli equipaggi della Global Sumud Flotilla, scendiamo in piazza subito. Ci vediamo tra poco, a partire dalle 21,30 a piazza del Comune. Portate una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla

Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata

Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»

Local Team. . Bloccata la Flotilla, tensione a Roma: lancio di bottiglie contro la polizia - facebook.com Vai su Facebook

Bloccata la Global Sumud Flotilla, oltre 500 persone in corteo spontaneo a Padova https://ift.tt/LTmnAla https://ift.tt/7FJEk9X - X Vai su X

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale - Traghetto bloccato a Livorno e treni in ritardo da Pisa a causa dell’invasione dei manifestanti sui binari. Si legge su lanazione.it

Flotilla fermata, la protesta nelle piazze italiane: a Livorno bloccato un traghetto, poi in centinaia al corteo | VIDEO - Livorno, come già annunciato nei giorni scorsi e sottolineato a ridosso dell'abbordaggio della Flotilla, non ha fatto mancare la propria vicinanza alla causa con centinaia di persone che hanno ... Scrive livornotoday.it