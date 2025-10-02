Flotilla bloccata da Israele Livorno si mobilita per il maxi sciopero del 3 ottobre La Cigl | Uniti al fianco della Palestina

Livornotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La missione della Global Sumud Flotilla si è fermata a poche miglia da Gaza quando le oltre 40 imbarcazioni della spedizione umanitaria sono state abbordate dall'esercito israeliano. L’episodio ha suscitato immediate reazioni politiche e sindacali con la Cgil che ha indetto per il 3 ottobre uno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - bloccata

Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla

Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata

Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»

flotilla bloccata israele livornoFlotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa - Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. adnkronos.com scrive

flotilla bloccata israele livornoFlotilla bloccata da Israele, scatta la protesta - TOSCANA: Cortei a Livorno, Siena, Pisa e Firenze, mentre Cgil e Usb annunciano lo sciopero generale per venerdì 3 Ottobre. Scrive toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Bloccata Israele Livorno