Flotilla bloccata da Israele Livorno si mobilita per il maxi sciopero del 3 ottobre | Blocchiamo tuto uniti al fianco della Palestina
La missione della Global Sumud Flotilla si è fermata a poche miglia da Gaza quando le oltre 40 imbarcazioni della spedizione umanitaria sono state abbordate dall'esercito israeliano. L’episodio ha suscitato immediate reazioni politiche e sindacali con la Cgil che ha indetto per il 3 ottobre uno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»
Flotilla, il video dell’ultimatum di Israele prima dell’abbordaggio: “State entrando in una zona bloccata, cambiate rotta” https://tg.la7.it/esteri/global-flotilla-marina-israele-ultimatum-abbordaggio-video-01-10-2025-245219… - X Vai su X
HANNO INTERCETTATO LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA, A NAPOLI BLOCCATA LA STAZIONE CENTRALE - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla bloccata da Israele, scatta la protesta - TOSCANA: Cortei a Livorno, Siena, Pisa e Firenze, mentre Cgil e Usb annunciano lo sciopero generale per venerdì 3 Ottobre. Lo riporta toscanamedianews.it
Flotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa - Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. adnkronos.com scrive