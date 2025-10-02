Flotilla bloccata da Israele Livorno si mobilita | domani maxi sciopero Usb e Cgil cortei e scuole in agitazione
La missione della Global Sumud Flotilla si è fermata a poche miglia da Gaza quando le oltre 40 imbarcazioni della spedizione umanitaria sono state abbordate dall'esercito israeliano. L’episodio ha suscitato immediate reazioni nelle piazze italiane, con le sigle sindacali Cgil e Usb che hanno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»
#Elisa in lacrime: #Flotilla bloccata, portate voi gli aiuti in poche ore. La cantante cita le parole di #Meloni - #GlobalSumudFlotilla #Gaza #scioperogenerale #scioperogeneraleperGaza - X Vai su X
HANNO INTERCETTATO LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA, A NAPOLI BLOCCATA LA STAZIONE CENTRALE Vai su Facebook
Flotilla bloccata da Israele, scatta la protesta - TOSCANA: Cortei a Livorno, Siena, Pisa e Firenze, mentre Cgil e Usb annunciano lo sciopero generale per venerdì 3 Ottobre. Segnala toscanamedianews.it
Pro Pal a sostegno di Flotilla, notte in piazza da Napoli a Roma. Domani lo sciopero generale - Conclusa la protesta, una volta lasciata la stazione, i manifestanti hanno dato vita a un corteo lungo Corso Umberto diretti verso la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. Da ansa.it