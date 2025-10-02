Flotilla bloccata da Israele Livorno si mobilita | domani maxi sciopero Usb e Cgil cortei e scuole in agitazione

Livornotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La missione della Global Sumud Flotilla si è fermata a poche miglia da Gaza quando le oltre 40 imbarcazioni della spedizione umanitaria sono state abbordate dalla marina israeliana. L’episodio ha suscitato immediate reazioni nelle piazze italiane, con le sigle sindacali Cgil e Usb che hanno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - bloccata

Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla

Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata

Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»

flotilla bloccata israele livornoFlotilla bloccata da Israele, scatta la protesta - TOSCANA: Cortei a Livorno, Siena, Pisa e Firenze, mentre Cgil e Usb annunciano lo sciopero generale per venerdì 3 Ottobre. toscanamedianews.it scrive

flotilla bloccata israele livornoFlotilla, finite le operazioni di Israele in mare, comincia il trasferimento ad Ashdod, 40 gli italiani fermati - Allo stato attuale, due barche della Sumud Flotilla si stanno ancora dirigendo verso Gaza: la Fair Lady e la Marinette. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Bloccata Israele Livorno