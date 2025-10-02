Flotilla bloccata da Israele Il festival annuncia | Il comandante Biasioli sarà ospite a Forlì
Il festival Respira di Forlì annuncia "un appuntamento inatteso e di portata eccezionale: il 4 e 5 ottobre, sul palco del festival, il pubblico potrà ascoltare dal vivo il racconto di Carlo Alberto Biasioli, vicepresidente di Respira e capitano della nave Morgana impegnata nella Global Sumud. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»
Flotilla, il video dell'ultimatum di Israele prima dell'abbordaggio: "State entrando in una zona bloccata, cambiate rotta"
HANNO INTERCETTATO LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA, A NAPOLI BLOCCATA LA STAZIONE CENTRALE
Israele può bloccare la Flotilla a in acque internazionali? Cosa dice il diritto - L'intercettazione della Global Sumud Flotilla solleva questioni giuridiche cruciali sulla libertà di navigazione e i limiti del blocco navale di Gaza
Flotilla, i ProPal scatenano il caos dopo l'abbordaggio di Israele. Scontri e occupazioni in tutta Italia - L'abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte della Marina di Israele, attorno alle ore 20 di mercoledì sera, ha