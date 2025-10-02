Flotilla bloccata da Israele Elisa in lacrime
(Adnkronos) – "Ora portateli voi gli aiuti". Elisa, in lacrime, dopo lo stop di Israele alle barche della Global Sumud Flotilla. La cantante pubblica un video dal proprio profilo Instagram. La clip rimbalza rapidamente su X e su profili social di utenti comuni. "Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: flotilla - bloccata
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»
Local Team. . Bloccata la Flotilla, tensione a Roma: lancio di bottiglie contro la polizia - facebook.com Vai su Facebook
Bloccata la Global Sumud Flotilla, oltre 500 persone in corteo spontaneo a Padova https://ift.tt/LTmnAla https://ift.tt/7FJEk9X - X Vai su X
Flotilla, il video dell’ultimatum di Israele prima dell’abbordaggio: “State entrando in una zona bloccata, cambiate rotta” - Il Ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video in cui un tenente donna parla via radio agli attivisti, dicendo che si ... Si legge su tg.la7.it
Come è stata fermata la Flotilla: i 600 agenti speciali, l'esenzione dal rabbino e le granate lanciate dai droni - L'operazione calcolata nei minimi dettagli: dal trasferimento degli attivisti ad Ashdod agli ospedale in allerta ... Riporta today.it