Flotilla bloccata annunciate manifestazioni anche nelle città pugliesi Studenti occupano un' aula in università

2 ott 2025

Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per oggi dopo il blocco della Global Sumud Flotilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di Israele.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

