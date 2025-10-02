Flotilla bloccata annunciate manifestazioni anche nelle città pugliesi Studenti occupano un' aula in università
Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per oggi dopo il blocco della Global Sumud Flotilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di Israele.
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»
Flotilla, la manifestazione a Venezia. I centri sociali: «Blocchiamo il Ponte della Libertà» - Il centro sociale Rivolta di Marghera ha annunciato una manifestazione volta a bloccare il Ponte
Global Sumud Flotilla abbordata, subito sciopero generale nel capoluogo ligure: 3.000 in piazza - Presidio davanti alla sede di Music for Peace e al varco Albertazzi Genova