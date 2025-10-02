Flotilla bloccata annunciate manifestazioni anche nelle città pugliesi | Blocchiamo tutto Gli appelli di studenti e sindacati
Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per domani dopo il blocco della Global Sumud Flottilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di Israele.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»
Flotilla, Cgil e Usb: venerdì sciopero generale. Salvini valuta precettazione. Manifestazioni nella notte in tutta Italia
Firenze e Pisa in piazza per la Flotilla. La diretta delle manifestazioni - A Pisa bloccata la stazione dei treni con l'invasione dei binari da parte dei Pro Pal