Flotilla bloccata a Bari il presidio di solidarietà degli studenti davanti al Comune
Si sono ritrovati davanti al Comune, a Bari, per esprimere solidarietà agli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati a circa 70 miglia dalle coste di Gaza dalla marina militare di Israele. Studenti e studentesse baresi hanno dato vita a un sit-in nella serata di mercoledì, 1 ottobre."Siamo.
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»
Local Team. . Bloccata la Flotilla, tensione a Roma: lancio di bottiglie contro la polizia
Bloccata la Global Sumud Flotilla, oltre 500 persone in corteo spontaneo a Padova
Bari, presidio nella notte sotto Palazzo di Città: «Il blocco navale israeliano su Gaza è illegale» VIDEO - Alcune decine di studenti universitari si sono riuniti in presidio stasera a Bari, nella centralissima corso Vittorio Emanuele, per manifestare in seguito al blocco da parte della marina militare ...
Nel Comune di Bari presidio permanente per Global Sumud Flotilla - Il Comune di Bari istituirà un presidio permanente, nella sala del Consiglio comunale, in solidarietà al popolo palestinese e alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla.