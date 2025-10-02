Flotilla bloccata a Bari il presidio di solidarietà degli studenti davanti al Comune

Baritoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono ritrovati davanti al Comune, a Bari, per esprimere solidarietà agli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati a circa 70 miglia dalle coste di Gaza dalla marina militare di Israele. Studenti e studentesse baresi hanno dato vita a un sit-in nella serata di mercoledì, 1 ottobre."Siamo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - bloccata

Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla

Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata

Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»

Bari, presidio nella notte sotto Palazzo di Città: «Il blocco navale israeliano su Gaza è illegale» VIDEO - Alcune decine di studenti universitari si sono riuniti in presidio stasera a Bari, nella centralissima corso Vittorio Emanuele, per manifestare in seguito al blocco da parte della marina militare ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

flotilla bloccata bari presidioNel Comune di Bari presidio permanente per Global Sumud Flotilla - Il Comune di Bari istituirà un presidio permanente, nella sala del Consiglio comunale, in solidarietà al popolo palestinese e alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Bloccata Bari Presidio