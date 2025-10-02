Flotilla attivisti in carcere a Ketziot e chi rifiuterà l' espulsione sarà processato in un tribunale speciale

Dopo l'abbordaggio delle navi della Flotilla, gli attivisti saranno portati nel carcere di Ketziot e chi rifiuterà l'espulsione andrà a processo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Flotilla, attivisti in carcere a Ketziot e chi rifiuterà l'espulsione sarà processato in un tribunale speciale

In questa notizia si parla di: flotilla - attivisti

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"

#Flotilla, attivisti arrestati portati al porto israeliano di #Ashdod. Ma altre 45 barche sono partite dalla #Turchia https://askanews.it/2025/10/02/flotilla-attivisti-arrestati-portati-al-porto-israeliano-di-ashdod/… - #GlobalSumudFlotilla #Gaza #Israele - X Vai su X

#Israele intercetta la #Flotilla. Quasi 400 attivisti fermati, almeno 22 sono italiani. 2 imbarcazioni sarebbero ancora in navigazione verso #Gaza. Al #Tg2Rai ore 13,00 #2ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, attivisti saranno portati nel carcere di Ketziot. Dalla Turchia partono altre 45 navi. Tajani: «40 italiani arrestati» - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ... ilmessaggero.it scrive

Flotilla, attivisti verso carcere di Ketziot. Ok Camera a riconoscimento condizionato Palestina - Chi rifiuterà l'espulsione sarà processato da un tribunale speciale Gli attivisti della Flotilla stanno per sbarcare nel porto israeliano di ... Da msn.com