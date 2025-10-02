Flotilla | attivista di Martina Franca stasera il rientro in Europa Il suo olio per Gaza consegnato alla chiesa È uno dei fermati dagli israeliani a trenta miglia dalla Palestina

Scrive Renzo Scialpi ad un parente: È l'alba, questo è Storico, siamo a 30 miglia da Gaza, vediamo la costa, cadono lacrime di gioia. Consegneremo tutto ad un delegato della chiesa e uno di al fatah. Ho chiesto un aereo dalla Giordania e stasera alle 19 sono a casa a Bruxelles. Grazie di cuore per avermi accompagnato in questo viaggio da Italia. Purtroppo si sono accaniti solo con le barche italiane, perché politicamente non protette, mi dispiace per loro. Grazie di cuore.

