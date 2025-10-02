AGI - Una ventina di imbarcazioni della Flotilla continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, ad una quarantina di miglia nautiche di distanza dall'enclave palestinese, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana e le intercettazioni di oltre 20 barche. Lo fa sapere sui social l'account della Global Sumud Flotilla. "Le imbarcazioni della @globalsumudflotilla stanno subendo un'intercettazione illegale. Le telecamere sono offline e le imbarcazioni sono state abbordate da personale militare. Stiamo lavorando attivamente per confermare la sicurezza e la situazione di tutti i partecipanti a bordo", hanno comunicato gli attivisti del Global Movement to Gaza Italia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Flotilla: ancora 20 barche verso Gaza. Tajani: "Rimpatri entro 2-3 giorni"