Flotilla | anche l' agropolese Scuderi al centro di detenzione temporanea solidarietà dal liceo Gatto

Il Ministro degli Esteri Tajani ha fatto sapere alla Camera che “l’Europarlamentare Benedetta Scuderi (Avs) e il Senatore Marco Croatti (M5S), a bordo della barca Margana, sono stati tra i primi a essere trasferiti ad Ashdod. Attualmente si trovano nel centro di identificazione e detenzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: flotilla - agropolese

Flotilla, catturata l'eurodeputata di Agropoli: l'appello a "bloccare tutto"/Le iniziative anche a Salerno https://salernotoday.it/cronaca/flotilla-catturata-scuderi-appello-scioperi-iniziative-gaza-2-3-4-ottobre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~medi - X Vai su X

Flotilla nella zona a rischio parla l'Europarlamentare Benedetta Scuderi, intervenuta nel programma di InfoCilento, Palazzo di Città Servizio: Ernesto Rocco Vai su Facebook

Flotilla, navi bloccate da Israele. L’agropolese Benedetta Scuderi: “Mi hanno catturato” - La Marina israeliana ha intercettato 19 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. infocilento.it scrive

Flotilla nella zona a rischio: parla l’Europarlamentare agropolese Benedetta Scuderi - Ieri la fregata della Marina Militare Alpino ha dirama l’ultimo alert e si è fermata. Da infocilento.it