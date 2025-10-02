Flotilla | anche l' agropolese Scuderi al centro di detenzione temporanea solidarietà dal liceo Gatto

Salernotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro degli Esteri Tajani ha fatto sapere alla Camera che “l’Europarlamentare Benedetta Scuderi (Avs) e il Senatore Marco Croatti (M5S), a bordo della barca Margana, sono stati tra i primi a essere trasferiti ad Ashdod. Attualmente si trovano nel centro di identificazione e detenzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - agropolese

flotilla agropolese scuderi centroFlotilla, navi bloccate da Israele. L’agropolese Benedetta Scuderi: “Mi hanno catturato” - La Marina israeliana ha intercettato 19 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. infocilento.it scrive

Flotilla nella zona a rischio: parla l’Europarlamentare agropolese Benedetta Scuderi - Ieri la fregata della Marina Militare Alpino ha dirama l’ultimo alert e si è fermata. Da infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Agropolese Scuderi Centro