Flotilla anche la nave Oxygono bloccata dai soldati israeliani

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Le telecamere a bordo della Oxygono, una delle navi che fa parte della Global Sumud Flotilla, hanno ripreso l’imbarcazione mentre veniva circondata da una nave e poi abbordata da uomini armati in divisa militare. Dopo l’abbordaggio, il video in diretta streaming degli attivisti ha mostrato un testo sullo schermo che informava che l’Oxygono era stata intercettata dalle Forze di difesa israeliane. Nella tarda serata di mercoledì 1° ottobre gli attivisti della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza hanno dichiarato che la Marina israeliana aveva intercettato 13 delle sue imbarcazioni mentre si avvicinavano al territorio palestinese assediato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

