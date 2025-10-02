Flotilla anche i parlamentari italiani tra le persone bloccate

Sui social rimbalza il video di Marco Croatti, senatore M5S, che era a bordo della Morgana, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate da Israele, su cui viaggiavano tra gli altri anche l’europarlamentare verde Benedetta Scuderi, Barbara Schiavulli, Carlo Alberto Biasioli e Jose Nivoi. “Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, anche i parlamentari italiani tra le persone bloccate

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito

Bombe sonore contro la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Danni, ma nessun ferito

Anche quattro parlamentari italiani a bordo della Global Flotilla

Suona il corno. Emergenza a bordo campo largo. Con ammutinamento? #FLASH# FLOTILLA: PARLAMENTARI PD, A PRIMO ALT IDF CI FERMIAMO, NON FORZEREMO BLOCCO Roma, 29 set. - X Vai su X

La Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza, con a bordo anche due parlamentari del Pd. A Fanpage.it, Arturo Scotto e Annalisa Corrado, spiegano la posizione della missione umanitaria ora che le navi si stanno avvicinando alle coste palestinesi. Continua - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, anche i parlamentari italiani tra le persone bloccate - Sui social rimbalza il video di Marco Croatti, senatore M5S, che era a bordo della Morgana, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate da Israele, su cui viaggiavano tra gli altri ... Come scrive pianetagenoa1893.net

Chi sono gli italiani sulla Flotilla bloccati da Israele? - Alle 8 di questa mattina erano 21 le imbarcazioni della Flotilla fermate e 23 quelle che continuano la navigazione verso Gaza. Si legge su tg.la7.it