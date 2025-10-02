Flotilla anche i parlamentari bloccati Scotto | Abbiamo invertito rotta Croatti | Mi hanno rapito

(Adnkronos) – “Siamo stati intercettati dalla Marina militare israeliana. C’è stato intimato di proseguire verso il porto di Ashdod, eravamo ormai arrivati a una quarantina di miglia da Gaza”. Arturo Scotto, parlamentare del Pd, è a bordo della nave Karma nella Flotilla, intercettata da Israele nelle prime ore di oggi 2 ottobre. “Ora abbiamo invertito . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, anche i parlamentari bloccati. Scotto: “Abbiamo invertito rotta”. Croatti: “Mi hanno rapito”

In questa notizia si parla di: flotilla - parlamentari

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito

Bombe sonore contro la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Danni, ma nessun ferito

Anche quattro parlamentari italiani a bordo della Global Flotilla

Suona il corno. Emergenza a bordo campo largo. Con ammutinamento? #FLASH# FLOTILLA: PARLAMENTARI PD, A PRIMO ALT IDF CI FERMIAMO, NON FORZEREMO BLOCCO Roma, 29 set. - X Vai su X

La Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza, con a bordo anche due parlamentari del Pd. A Fanpage.it, Arturo Scotto e Annalisa Corrado, spiegano la posizione della missione umanitaria ora che le navi si stanno avvicinando alle coste palestinesi. Continua - facebook.com Vai su Facebook

La Flotilla verso Gaza. Il Pd: "Ci fermeremo all'alt di Israele". M5s: "Forziamo blocco navale" - Le parole di Scotto e Corrado e quelle di Scuderi, parlamentari in viaggio con gli attivisti verso la Striscia. Come scrive ilfoglio.it

Flotilla, anche i parlamentari bloccati. Scotto: "Abbiamo invertito rotta". Croatti: "Mi hanno rapito" - C'è stato intimato di proseguire verso il porto di Ashdod, eravamo ormai arrivati a una quarantina di miglia da Gaza". Scrive adnkronos.com