Flotilla anche a Torino corteo a sostegno di Gaza

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Torino manifestazione della galassia pro Palestina che già mercoledì 1° ottobre era scesa in piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla, fermata da Israele durante il viaggio verso Gaza. Circa un migliaio i presenti che hanno dato il via al corteo dalla prefettura di Piazza Castello, passando per corso Po e corso Vittorio Emanuele, e che si sono diretti verso la zona ospedaliera e l’autostrada. Diversi gli striscioni esposti tra cui quelli con la scritta ‘Per la Flotilla e la Palestina blocchiamo tutto’ e ‘Governo Meloni complice del genocidio’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla anche a torino corteo a sostegno di gaza

© Lapresse.it - Flotilla, anche a Torino corteo a sostegno di Gaza

In questa notizia si parla di: flotilla - torino

«Teniamoci pronti a bloccare tutto»: l’annuncio dei Pro-Pal di Torino per la Global Sumud Flotilla

Corteo regionale e sciopero generale per Gaza, Torino si prepara a scendere in piazza il 20 e il 22 settembre: "Se bloccano la Flotilla, bloccheremo tutto"

Attacco alla Flotilla, tornano i cortei pro Pal: a Torino occupati binari a stazione Porta Susa

flotilla torino corteo sostegnoFlotilla, anche a Torino il corteo a sostegno di Gaza - (LaPresse) Anche a Torino il corteo della galassia pro Palestina che già mercoledì 1° ottobre era scesa in piazza per le strade della città. Secondo stream24.ilsole24ore.com

flotilla torino corteo sostegnoTorino, cortei studenti 2 e 3 ottobre 2025 per Palestina e Global Sumud Flotilla: percorsi, blocchi e iniziative - A Torino cortei e manifestazioni di studenti il 2 e 3 ottobre 2025 per la Palestina e la Global Sumud Flotilla. Si legge su mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Torino Corteo Sostegno