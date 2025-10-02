Flotilla anche a Torino corteo a sostegno di Gaza

Anche a Torino manifestazione della galassia pro Palestina che già mercoledì 1° ottobre era scesa in piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla, fermata da Israele durante il viaggio verso Gaza. Circa un migliaio i presenti che hanno dato il via al corteo dalla prefettura di Piazza Castello, passando per corso Po e corso Vittorio Emanuele, e che si sono diretti verso la zona ospedaliera e l’autostrada. Diversi gli striscioni esposti tra cui quelli con la scritta ‘Per la Flotilla e la Palestina blocchiamo tutto’ e ‘Governo Meloni complice del genocidio’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, anche a Torino corteo a sostegno di Gaza

