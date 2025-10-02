Flotilla alt del Garante allo sciopero generale del 3 ottobre | è illegittimo non c' è il preavviso | Ma Landini conferma | Saremo in piazza
Il leader della Cgil: "Il nostro sciopero è pienamente legittimo, impugneremo la delibera della commissione di garanzia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
LA FLOTILLA DELL'ASSURDO Aiuti a Gaza? Il governo propone un corridoio sicuro via Cipro, con il Patriarcato latino di Gerusalemme come garante… I "paladini umanitari" della Flotilla rispondono: NO! Meglio sfidare Israele, rischiare un incidente e farsi fil
"Pace a rischio": Meloni insulta la Flotilla, Crosetto la smentisce. Nervosi. Il governo s'affida alle garanzie di Israele e attacca la missione, però la Difesa si smarca: "Zero effetti sulle trattative". @Snaporaz92
