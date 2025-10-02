Flotilla alt del Garante allo sciopero generale del 3 ottobre | è illegittimo non c' è il preavviso | Ma Landini conferma | Saremo in piazza

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader della Cgil: "Il nostro sciopero è pienamente legittimo, impugneremo la delibera della commissione di garanzia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla alt del garante allo sciopero generale del 3 ottobre 232 illegittimo non c 232 il preavviso ma landini conferma saremo in piazza

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, alt del Garante allo sciopero generale del 3 ottobre: è illegittimo, non c'è il preavviso | Ma Landini conferma: "Saremo in piazza"

In questa notizia si parla di: flotilla - garante

Si mobilita il fronte pro Flotilla: il 3 ottobre sciopero generale | Il Garante: "Illegittima la mobilitazione senza preavviso"

Flotilla, proclamato sciopero generale 3 ottobre. Garante: “Illegittimo senza preavviso”

flotilla alt garante scioperoSciopero generale per Flotilla, il garante affonda la protesta ProPal: "Illegittimo" - È "illegittimo" lo sciopero generale proclamato per domani. Da iltempo.it

flotilla alt garante scioperoSciopero generale 3 ottobre, il Garante dà ragione al governo: “Senza preavviso è illegittimo” - Illegittimo lo sciopero generale senza preavviso indetto dai sindacati, dopo gli abbordaggi delle imbarcazioni della Flotilla, compiuti da Israel, per ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Alt Garante Sciopero