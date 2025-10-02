Flotilla alla Sapienza occupazioni e lezioni bloccate Arrivati due prof da Gaza

Dopo il corteo che ha attraversato il centro di Roma nella serata di mercoledì 1 ottobre, continuano le iniziative pro-Palestina e a sostegno della Flotilla, che nelle ultime ore è stata raggiunta dalla marina militare d'Israele e costretta, barca dopo barca, a interrompere la propria missione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Gaza, tendopoli per la Flotilla alla Sapienza: "Bloccheremo le università"

Gli studenti in tenda alla Sapienza (anche sotto la pioggia): "Qui finché la Flotilla non arriva a Gaza. Pronti a bloccare tutto"

Corteo ProPal alla Sapienza, studenti entrano a Lettere e Fisica: cori per Gaza e Flotilla

Flotilla abbordata da Israele, occupazione alla Statale - L’iniziativa, annunciata nei giorni scorsi in caso di stop di Tel Aviv alla missione delle imbarcazioni, si è concretizzata nella mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre. Segnala msn.com

Corteo pro-Pal degenera: lancio di vernice e petardi alla Sapienza - Pal alla Sapienza tra cori, striscioni e fumogeni per chiedere lo stop agli accordi con Israele e denunciare la guerra a Gaza. Si legge su notizie.it