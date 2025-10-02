Flotilla alla Camera le comunicazioni di Tajani Segui la diretta

Alle 9 la Camera si riunisce per le Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. Previsto l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a seguire gli interventi in Aula.

Secondo la Farnesina le persone fermate a bordo delle navi verranno trasferito al porto di Ashdod e trattenuto in centri adibiti a tal fine.

