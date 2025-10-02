Flotilla | Alcuni contunuano missione

7.35 Sarebbero 22 gli italiani che fanno parte degli equipaggi delle 13 imbarcazioni della Flotilla intercettate dalla marina israeliana. Lo dice su Istagram uno dei portavoce della Flotilla. I membri degli equipaggi delle barche intercettate sarebbero oltre 201. Il portavoce,citato da Al Jazeera,dice che "la missione continua" nonostante gli arresti e che le imbarcazioni continuano a navigare "nel Mediterraneo per r rompere l'assedio di Gaza"."Abbiamo 30 navi che stanno cercando di raggiungere le coste di Gaza",riferisce alla tv ar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: flotilla - alcuni

La Stampa. . I partecipanti al corteo a "sostegno della Palestina e della flotilla" hanno occupato la stazione centrale. I manifestanti hanno fatto irruzione sui binari determinando disagi al nodo di Napoli. Il presidio è terminato dopo alcuni minuti. Dopo il sit in la c - facebook.com Vai su Facebook

I partecipanti al corteo a "sostegno della Palestina e della flotilla" hanno occupato la stazione centrale. I manifestanti hanno fatto irruzione sui binari determinando disagi al nodo di Napoli. Il presidio è terminato dopo alcuni minuti. Dopo il sit in la circolazione d - X Vai su X

Missione Flotilla, cosa è successo: l'alt israeliano, i cellulari buttati in mare, l'arresto di Greta Thunberg - L’Alma è in testa alla Flotilla e a bordo, nella veste di capitano simbolico, c’è Greta Thunberg. Come scrive ilmattino.it

Missione Flotilla, cosa accadrà agli italiani. Le due alternative possibili: ecco quali - Cosa accadrà agli italiani fermati dalle autorità israeliane a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla? Segnala ilmattino.it