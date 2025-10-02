Flotilla Albanese contro Meloni | Governo italiano ha grosse responsabilità fregata Alpino inviata per fare pressioni non per scortare – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Albanese ha criticato le decisioni del governo Meloni sulla Flotilla: "Credo che il governo italiano abbia delle grosse responsabilità perché ha violato il diritto internazionale nei confronti del territorio palestinese occupato. L’Italia è il più estremo difensore di Israele insieme all’U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

flotilla albanese contro meloni governo italiano ha grosse responsabilit224 fregata alpino inviata per fare pressioni non per scortare 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, Albanese contro Meloni: “Governo italiano ha grosse responsabilità, fregata Alpino inviata per fare pressioni, non per scortare” – VIDEO

In questa notizia si parla di: flotilla - albanese

Global Sumud Flotilla, Albanese (Onu): “Parole di Meloni incoerenti, che cosa significano? Stati hanno l’obbligo di fermare il genocidio”

Global Sumud Flotilla, Albanese (Onu): "Tutela è non mandare civili a compiere dovere Governi" – Il video

Flotilla, Albanese: "Attacco con drone sarebbe attacco a sovranità tunisina"

flotilla albanese contro meloniFlotilla, l'analisi di Francesca Albanese: "Credo che il governo italiano abbia delle grosse responsabilità" - Flotilla, Francesca Albanese commenta l'abbordaggio delle navi e le seguenti manifestazioni nelle piazze italiane ... msn.com scrive

flotilla albanese contro meloniFlotilla, le notizie in diretta dalla guerra: Israele ha abbordato le barche, 22 attivisti italiani fermati e portati a Ashdo, proteste in Italia - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sulla Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Albanese Contro Meloni