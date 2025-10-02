Flotilla Albanese contro Meloni | Governo italiano ha grosse responsabilità fregata Alpino inviata per fare pressioni non per scortare – VIDEO

Francesca Albanese ha criticato le decisioni del governo Meloni sulla Flotilla: "Credo che il governo italiano abbia delle grosse responsabilità perché ha violato il diritto internazionale nei confronti del territorio palestinese occupato. L’Italia è il più estremo difensore di Israele insieme all’U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, Albanese contro Meloni: “Governo italiano ha grosse responsabilità, fregata Alpino inviata per fare pressioni, non per scortare” – VIDEO

