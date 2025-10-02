Flotilla abbordata nuove proteste e blocchi a Firenze | deviati sui viali tutti i bus che transitano dal centro

Firenze, 2 ottobre 2025 – È caos traffico stamani a Firenze. Tutte le linee dei bus che passano dal centro sono state dirottate sui viali. Questo perchè, dopo le mobilitazioni scattate ieri sera, stamani sono scesi in strada anche gli studenti per dare così tutto il loro appoggio alle imbarcazioni della Sumud Flotilla. Ecco che dalle 8 di stamani i ragazzi dei licei Michelangiolo e Castelnuovo non sono entrati in classe ed hanno paralizzato via della Colonna, dove si è subito formata un’interminabile coda di mezzi pubblici. Ma non è l’unica manifestazione pro Palestina al momento a Firenze. Per questo motivo, Autolinee Toscane ha immediatamente dirottato sui viali tutte le linee dei bus che passano dal centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

