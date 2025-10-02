Flotilla abbordata Israele | Nessuno è arrivato a Gaza | provocazione finita Attivisti su nave militare israeliana chi sono gli italiani arrestati – La diretta
Gli equipaggi di almeno 40 barche sarebbero stati intercettati ed arrestati, tra questi anche 22 italiani, anche i politici Benedetta Scuderi (Avs) e Marco Croatti (M5S). Secondo le ultime informazioni dovrebbero essere trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi nei prossimi giorni. Il ministro degli Esteri Tajani ha aggiornato il parlamento sulle condizioni degli attivisti italiani: «Gli abbordaggi sono stati pacifici e senza violenze, preceduti da numerose misure di avvicinamento partite dalla nave madre Alma. L’arrivo ad Ashdod richiederà ancora diverse ore di navigazione». Il ministro avverte che già da venerdì potrebbero esserci le prime partenze dei membri della Flottila che sono stati fermati, «soprattutto per chi accetterà di lasciare volontariamente Israele. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - abbordata
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città
#TG2000 - #Flotilla abbordata dagli israeliani. Arrestati 22 italiani #2ottobre #Gaza #GlobalSumudFlotilla #ONU #MedioOriente #Israele #Hamas #Palestina #Netanyahu #GazaCity #ostaggi #Trump #pace #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Ma secondo i media e il tracker della Flotilla la barca Mikeno sarebbe arrivata nelle acque davanti alla costa di Gaza. Allo stato attuale, due barche della Sumu Vai su Facebook
Flotilla abbordata da Israele, le notizie in diretta dalla guerra: intercettate le barche, 40 italiani fermati e portati a Ashdod, proteste in Italia - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sulla Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Riporta fanpage.it
Flotilla abbordata da Israele, arrestati 22 italiani - Il 30 settembre la Flotilla è stata fermata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia dalla Striscia di Gaza. tg24.sky.it scrive