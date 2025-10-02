Flotilla abbordata | in tremila in piazza a Genova oggi presidio permanente domani sciopero

Circa tremila le persone che mercoledì sera, a Genova, sono scese in piazza per le 22, quando ha iniziato a circolare la notizia dell'abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla - la missione umanitaria diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese - da parte dell'esercito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma

La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città

Flotilla abbordata dagli israeliani, ma circa 30 imbarcazioni procedono verso Gaza | "Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida"

AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo

Flotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione» - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì (per cui il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione).

Presidio e corteo per la Flotilla abbordata: "Lo avevamo promesso, blocchiamo tutto" - Centinaia di manifestanti si sono ritrovati in serata davanti a Palazzo Marino.