Flotilla abbordata in Israele occupazione alla Statale

Milano, 2 ottobre 2025 – Prosegue anche in città la mobilitazione dopo lo stop di Israele alla missione della Global Sumud Flotilla, abbordata e "sgomberata" nelle sue imbarcazioni dalle forze di Tel Aviv, prima che raggiungesse Gaza. Dopo la manifestazione di ieri, con epicentro la stazione di Cadorna, stamattina, giovedì 2 ottobre, la prima mossa è arrivata dall'ambiente accademico. Gli studenti dell'Università Statale di Milano hanno, infatti, occupato l'aula 211 nell'ateneo e si dichiarano pronti per lo sciopero generale convocato per domani, venerdì 3 ottobre, a seguito dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla.

